Компания Илона Маска Tesla начнёт принимать оплату за товары в криптовалюте

The Verge пишет, что покупатели Tesla в последнее время просят Илона Маска ввести опцию оплаты электрокаров биткоинами. Сам Маск, кстати, весьма положительно относится к криптовалюте. Недавно он добавил #bitcoin в свой профиль в Twitter.

В январе 2021 года Tesla обновила свою инвестиционную политику, чтобы получить больше гибкости для дальнейшей диверсификации и увеличения прибыли. Благодаря этому компания смогла инвестировать деньги в альтернативные активы, такие как криптовалюта.

«Более того, мы планируем начать принимать биткоины в качестве формы оплаты за наши продукты в ближайшем будущем, в соответствии с действующими законами и первоначально на ограниченной основе...», — сообщила Tesla.

На фоне этой новости биткоин начал стремительно расти. На момент публикации материала, его стоимость достигает $43,4 тысячи.