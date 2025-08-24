Компания Илона Маска X почти согласилась выплатить $500 млн компенсаций

После приобретения Twitter в 2022 году Маск провёл масштабные сокращения — работу потеряли более 6 тысяч человек, а штат сократился примерно на 80%. Официально работникам обещали три месяца компенсации. Однако многие заявили, что получили лишь часть суммы или вовсе ничего.

В июле федеральный судья в Сан-Франциско постановил, что Маск не обязан выполнять старые договорённости, так как они были заключены ещё при прежнем руководстве Twitter. Работники обжаловали это решение, и слушания должны были пройти в апелляционном суде в ближайшее время. Однако стороны попросили перенести заседание, чтобы попытаться заключить соглашение.

Если договорённость будет достигнута, это может поставить точку в многолетнем споре.