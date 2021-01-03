Наука и технологии
Вчера 20:39
Компания Илона Маска за 10 часов продала 100 тысяч электромобилей в Китае
Это пятая часть от объёма продаж за весь 2020 год
СМИ сообщили, что в Китае компания Илона Маска Tesla за 10 часов продала более 100 тысяч штук электромобилей Tesla Model Y.
Надо понимать, что Tesla Model Y — совсем недешёвая покупка. В Китае электрокар представлен двумя версиями — обычной и Performance — стоимостью $52 000 и $56 600 соответственно. Оформление заказов на более чем 100 тысяч электромобилей за 10 часов — неплохо достижение для Tesla.
Вчера компания сообщила, что за весь 2020 год поставила почти 500 тысяч электрокаров. На фоне этого цифра в 100 тысяч в одном Китае выглядит ещё более впечатляюще.
Tesla, похоже, самый успешный производитель электромобилей в мире. Компания в прошлом году почти в два раза обошла по поставкам своих конкурентов.