Компания Илона Маска займется космическим туризмом

Для этого SpaceX заключила соглашение с компанией Space Adventures. Планируется, что именно данное партнерство сможет обеспечить первый туристический космический полет в космос, который был бы целиком и полностью обеспечен только американскими технологиями.

К сожалению, в официальном пресс-релизе по случаю заключения соглашения, ни слова не говорится ни о сроках запуска космических туристов в космос, ни какие-либо иные подробности. Но если верить данным источников, случиться первый полет может уже совсем скоро — в 2021-2022 годах.