Наука и технологии
Сегодня 10:15
Компания Илона Маска займется космическим туризмом
Правда, пока нет никаких официальных данных о сроках запуска программы
В сети появилась информация о том, что пилотируемый космический корабль компании Илона Маска — Crew Dragon — займется доставкой космических туристов на орбиту, даже несмотря на то, что на сегодняшний день устройство так ни разу и не совершила полноценного полета с космонавтами на борту.
Для этого SpaceX заключила соглашение с компанией Space Adventures. Планируется, что именно данное партнерство сможет обеспечить первый туристический космический полет в космос, который был бы целиком и полностью обеспечен только американскими технологиями.
К сожалению, в официальном пресс-релизе по случаю заключения соглашения, ни слова не говорится ни о сроках запуска космических туристов в космос, ни какие-либо иные подробности. Но если верить данным источников, случиться первый полет может уже совсем скоро — в 2021-2022 годах.