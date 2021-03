Компания Илона Маска запустила новую партию спутников для глобального интернета

Всего было выведено 60 космических аппаратов. Запуск состоялся в 13:01 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Первая ступень ракеты Falcon 9 уже вернулась на морскую платформу Of Course I Still Love You.

Всего на орбите в итоге должно оказаться 12 тысяч спутников Starlink. Сеть должна покрыть всю планету. Первые 60 спутников вывели на орбиту в мае 2019 года.

SpaceX уже тестирует Starlink с октября 2020 года. К сети подключено более 10 тысяч человек из США и других стран.