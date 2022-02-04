Компания Илона Маска запустила ракету носитель для задач космической разведки США

Это ведомство контролирует все американские разведывательные спутники, его деятельность засекречена, поэтому никакие характеристики запущенного аппарата не раскрываются. Отмечается, что запуск состоялся 2 февраля с военно-воздушной базы Ванденберг в штате Калифорния.

И чуть более чем через 8 минут на космодром автоматически вернулась первая ступень ракеты-носителя.