Компания Илона Маска запустила ракету носитель для задач космической разведки США

Наука и технологии
Вчера в 23:38
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Компания Илона Маска запустила ракету носитель для задач космической разведки СШАДеятельность этой службы засекречена
Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, запустила ракету-носитель Falcon-9 для задач Национального управления военно-космической разведки США.
Это ведомство контролирует все американские разведывательные спутники, его деятельность засекречена, поэтому никакие характеристики запущенного аппарата не раскрываются. Отмечается, что запуск состоялся 2 февраля с военно-воздушной базы Ванденберг в штате Калифорния.
И чуть более чем через 8 минут на космодром автоматически вернулась первая ступень ракеты-носителя.
Источник: Известия