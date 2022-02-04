Наука и технологии
Вчера в 23:38
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Компания Илона Маска запустила ракету носитель для задач космической разведки США

Деятельность этой службы засекречена
Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, запустила ракету-носитель Falcon-9 для задач Национального управления военно-космической разведки США.
Компания Илона Маска запустила ракету носитель для задач космической разведки США

Это ведомство контролирует все американские разведывательные спутники, его деятельность засекречена, поэтому никакие характеристики запущенного аппарата не раскрываются. Отмечается, что запуск состоялся 2 февраля с военно-воздушной базы Ванденберг в штате Калифорния.

И чуть более чем через 8 минут на космодром автоматически вернулась первая ступень ракеты-носителя.

Источник: Известия
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