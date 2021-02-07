Компания Илона Маска запустит дешёвую связь для малоимущих

Это стало известно из заявки, которую SpaceX подала в Федеральную комиссию по связи (FCC) США. Компания намерена предоставлять услуги по технологии VoIP, которая подразумевает передачу голоса через IP, помимо широкополосного соединения. То есть сервис позволит клиентам звонить через Starlink. Пользователи получат возможность применять любые подходящие телефоны.

SpaceX также сейчас изучает возможность создания собственного голосового приложения в сети Starlink. Компания помимо прочего подала заявку на участие в программе Lifeline, которая представляет субсидии на предоставление услуг малоимущим клиентам.

Известно, что в настоящее время пользователями Starlink являются 10 000 человек.