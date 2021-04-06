Компания Илона Маска заявила о готовности воскресить динозавров

«Мы, вероятно, могли бы построить Парк юрского периода, если бы захотели. Это были не генетически аутентичные динозавры, но... Может быть, 15 лет селекции + инженерии, и мы получили бы суперэкзотические новые виды», — написал сооснователь Neuralink в своём Twitter.

Что интересно, чуть позже он добавил, что вымирание может быть ценным инструментом для увеличения биоразнообразия. Видимо, так он, подумав, намекал на то, что старым динозаврам место только в прошлом. Ещё сооснователь Neuralink не преминул отметить, что мы сами сейчас находимся в разгаре эры очередного массового вымирания. Также он риторически задался вопросом, почему бы нам целенаправленно не попытаться создать новое биоразнообразие? Пока непонятно, насколько создание новых динозавров является хорошей идеей.