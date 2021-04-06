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Наука и технологии
Сегодня в 20:01

Компания Илона Маска заявила о готовности воскресить динозавров

Но есть мнение, что этого делать не стоит
Сооснователь компании Neuralink, за которой стоит Илон Маск, заявил, что у специалистов уже есть технологии, которые позволят создать настоящий Парк юрского периода.

«Мы, вероятно, могли бы построить Парк юрского периода, если бы захотели. Это были не генетически аутентичные динозавры, но... Может быть, 15 лет селекции + инженерии, и мы получили бы суперэкзотические новые виды», — написал сооснователь Neuralink в своём Twitter.

Что интересно, чуть позже он добавил, что вымирание может быть ценным инструментом для увеличения биоразнообразия. Видимо, так он, подумав, намекал на то, что старым динозаврам место только в прошлом. Ещё сооснователь Neuralink не преминул отметить, что мы сами сейчас находимся в разгаре эры очередного массового вымирания. Также он риторически задался вопросом, почему бы нам целенаправленно не попытаться создать новое биоразнообразие? Пока непонятно, насколько создание новых динозавров является хорошей идеей.