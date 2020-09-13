Компания из США призналась в поставке оборудования для блокировки интернета в Белоруссии

Информацией поделилось издание Bloomberg. Журналисты рассказали, что компания Sandvine занимается поставками оборудования для блокировки сайтов, чтобы провайдеры могли защитить пользователей от незаконного контента. По данным Bloomberg, в мае представители Sandvine провели встречу с официальными лицами в Белоруссии. После этого в дата-центры в Минске отправили оборудование.

Технический директор Sandvine позже рассказал сотрудникам, что компания сотрудничала с белорусским правительством в течение года. Как пишут СМИ, он признал, что власти могли использовать оборудование Sandvine для блокировки сайтов и мессенджеров во время протестов.

Компанию уже раскритиковали сенаторы США, правозащитные организации и белорусы, проживающие в Америке. Сотрудники Sandvine устроили внутренние протесты.