Компания Маска начала набор добровольцев на вживление чипа в мозг

Компания Маска начала набор добровольцев на вживление чипа в мозгНо не каждый может записаться
Компания Neuralink, занимающаяся разработкой интерфейса мозг-компьютер (BCI) и принадлежащая Илону Маску, открыла набор участников для первого исследования на людях, целью которого является оценка безопасности и функциональности имплантата N1 и хирургического робота R1.
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Исследование нацелено на людей с квадриплегией вследствие травмы шейного отдела спинного мозга или ALS, что позволит им управлять внешними устройствами с помощью своих мыслей.
Система N1 компании использует массив крошечных зондов, имплантируемых с помощью роботизированной операции, для регистрации и передачи импульсов мозга на компьютерный интерфейс. Первоначально предполагается, что пользователи смогут управлять курсором или клавиатурой компьютера с помощью своих мыслей.
В прошлом году компания Neuralink столкнулась с проблемами, связанными с испытаниями животных, но в настоящее время она работает в соответствии с разрешением на использование исследовательских устройств, выданным FDA.