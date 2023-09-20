Компания Маска начала набор добровольцев на вживление чипа в мозг

Исследование нацелено на людей с квадриплегией вследствие травмы шейного отдела спинного мозга или ALS, что позволит им управлять внешними устройствами с помощью своих мыслей.

Система N1 компании использует массив крошечных зондов, имплантируемых с помощью роботизированной операции, для регистрации и передачи импульсов мозга на компьютерный интерфейс. Первоначально предполагается, что пользователи смогут управлять курсором или клавиатурой компьютера с помощью своих мыслей.

В прошлом году компания Neuralink столкнулась с проблемами, связанными с испытаниями животных, но в настоящее время она работает в соответствии с разрешением на использование исследовательских устройств, выданным FDA.