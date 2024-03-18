Компания нашла в человеческом мазке ДНК собаки

Спор разгорелся после того, как группа расследования WBZ News передала в DNA My Dog мазок со щеки человека, принадлежащий репортеру Кристине Хагер. Результаты оказались удивительными: 40% аляскинского маламута, 35% шар-пея и 25% лабрадора-ретривера.

Это был… не единичный случай. В прошлом году тот же телеканал отправил в компанию мазок из щеки Мишель Лейнингер, владелицы домашнего животного. Результаты показали, что Лейнингер на 40% состоит из бордер-колли, на 32% - из кане-корсо и на 28% - из бульдога.

«Компания должна уметь различать человеческую и собачью ДНК», — заявила Лиза Мозес, ветеринар и специалист по биоэтике из Гарварда, подчеркнув, что это тревожный сигнал.

Компания DNA My Dog защищала себя в случае с Лейнингер, утверждая, что обнаружила собачью ДНК только в одном из двух мазков. Однако эксперты по-прежнему настроены скептически.