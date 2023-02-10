Компания Neuralink находится под следствием за перевозку зараженных мозговых имплантатов

Группа защиты животных направила в Министерство транспорта США письмо с просьбой расследовать деятельность компании Neuralink "на предмет нарушения федерального закона о транспортировке опасных материалов и наложить на нее соответствующий штраф".

Neuralink представляет "серьезный и постоянный риск для здоровья населения" из-за неправильного обращения с имплантатами, извлеченными из обезьян, говорится в письме, полученном агентством Reuters. Например, имплантаты могли быть заражены устойчивым к антибиотикам стафилококком, вирусом герпеса В и другими патогенами. Сотрудники Neuralink "по всей видимости, небезопасно упаковывали и транспортировали" эти зараженные материалы.

Компания Neuralink стремится разработать устройство, способное управлять компьютером силой человеческого мозга. Пока что все испытания проводились на животных.