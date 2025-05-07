Компания с самым большим самолётом в мире начала тесты гиперзвукового ракетоплана

Опубликовано 07 мая 2025, 23:121 мин.
Компания с самым большим самолётом в мире начала тесты гиперзвукового ракетопланаНашли ему применение
Американская Stratolaunch, владеющая самым большим самолётом в мире, начала использовать его для запуска гиперзвуковых самолётов. В декабре и марте компания дважды успешно провела испытания ракетоплана Talon-A2, который разгоняется быстрее скорости звука в пять раз (более 6000 км/ч) и сам садится на базу Ванденберг в Калифорнии.
© Stratolaunch
Это первый подобный случай в США со времён самолёта X-15 60 лет назад. Главное отличие Talon-A — он летает без пилота, полностью на автопилоте, что даёт больше возможностей для манёвров. Сам самолёт меньше школьного автобуса, но способен выдерживать экстремальные нагрузки и температуры до 1 100 °C.
Тесты проводились по заказу Пентагона, чтобы ускорить разработку гиперзвукового оружия и систем навигации. Stratolaunch планирует проводить такие полёты каждый месяц, а позже — каждую неделю.