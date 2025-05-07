Компания с самым большим самолётом в мире начала тесты гиперзвукового ракетоплана

Это первый подобный случай в США со времён самолёта X-15 60 лет назад. Главное отличие Talon-A — он летает без пилота, полностью на автопилоте, что даёт больше возможностей для манёвров. Сам самолёт меньше школьного автобуса, но способен выдерживать экстремальные нагрузки и температуры до 1 100 °C.