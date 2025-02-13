Компания создателя VR-шлема *Oculus Rift заменит Microsoft в военном проекте

Опубликовано 13 февраля 2025, 23:151 мин.
Компания создателя VR-шлема *Oculus Rift заменит Microsoft в военном проектеAnduril Палмера Лаки займется военными AR-очками
Оборонная компания Палмера Лаки, Anduril Industries, намерена получить крупный контракт армии США на поставку очков дополненной реальности (AR). Контракт, первоначально заключенный с Microsoft в 2018 году, был направлен на разработку интегрированной системы визуального дополнения (IVAS), которая поможет солдатам ориентироваться на поле боя. Однако версия Microsoft, основанная на гарнитуре HoloLens, не выдержала испытаний и была раскритикована за непрактичность.
Лаки, который основал *Oculus VR, а затем Anduril, объявил об этом в социальных сетях, заявив, что его компания будет использовать новый подход к проекту. Он намекнул, что будут разработаны различные модели — от легких очков до более продвинутых шлемоподобных устройств.
Сделка еще не завершена.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена