Наука и технологии
Опубликовано 13 февраля 2025, 23:15
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Компания создателя VR-шлема *Oculus Rift заменит Microsoft в военном проекте

Anduril Палмера Лаки займется военными AR-очками
Оборонная компания Палмера Лаки, Anduril Industries, намерена получить крупный контракт армии США на поставку очков дополненной реальности (AR). Контракт, первоначально заключенный с Microsoft в 2018 году, был направлен на разработку интегрированной системы визуального дополнения (IVAS), которая поможет солдатам ориентироваться на поле боя. Однако версия Microsoft, основанная на гарнитуре HoloLens, не выдержала испытаний и была раскритикована за непрактичность.
Компания создателя VR-шлема *Oculus Rift заменит Microsoft в военном проекте
© Ferra

Лаки, который основал *Oculus VR, а затем Anduril, объявил об этом в социальных сетях, заявив, что его компания будет использовать новый подход к проекту. Он намекнул, что будут разработаны различные модели — от легких очков до более продвинутых шлемоподобных устройств.

Сделка еще не завершена.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена