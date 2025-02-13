Компания создателя VR-шлема *Oculus Rift заменит Microsoft в военном проекте

Лаки, который основал *Oculus VR, а затем Anduril, объявил об этом в социальных сетях, заявив, что его компания будет использовать новый подход к проекту. Он намекнул, что будут разработаны различные модели — от легких очков до более продвинутых шлемоподобных устройств.

Сделка еще не завершена.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена