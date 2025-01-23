Компания Stripe отправила уволенным сотрудникам картинку с уткой

Несмотря на увольнения, Stripe планирует расширить штат в этом году и довести его до 10 000 сотрудников. На анонимном форуме техноработников некоторые сотрудники Stripe с юмором предложили создать пользовательские утиные эмодзи для рабочего чата компании.

В последние годы в технологической отрасли широко распространены увольнения, поскольку чрезмерный наем сотрудников во время пандемии вынудил многие компании сократить штат. Процесс увольнения часто был хаотичным, работники узнавали об этом через блокировку устройств или деактивацию бейджей, пишет Gizmodo.