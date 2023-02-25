Компания Vast построит космическую станцию с искусственной гравитацией

Подробности о предлагаемой Vast космической станции очень скудны. Но что известно точно – она будет оснащена искусственной гравитацией, создаваемой центробежной силой, возникающей при вращении модуля станции.

Vast и Launcher заявили, что космическая станция будет работать на низкой околоземной орбите и по объему будет намного больше, чем МКС. Генеральный директор и основатель Vast Джед Маккалеб в сентябре рассказал SpaceNews, что цель космической станции - служить в качестве исследовательской станции и механической мастерской.