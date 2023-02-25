Наука и технологии
19:34, 25 февраля 2023
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Компания Vast построит космическую станцию с искусственной гравитацией

Но подробностей никаких

Vast хочет построить космическую станцию с искусственной гравитацией. Для этого частная космическая компания приобрела стартап Launcher. Однако при этом обе компании продолжают хранить молчание относительно планов Vast по созданию космической станции.

Компания Vast построит космическую станцию с искусственной гравитацией

Фото: Vast

Подробности о предлагаемой Vast космической станции очень скудны. Но что известно точно – она будет оснащена искусственной гравитацией, создаваемой центробежной силой, возникающей при вращении модуля станции.

Vast и Launcher заявили, что космическая станция будет работать на низкой околоземной орбите и по объему будет намного больше, чем МКС. Генеральный директор и основатель Vast Джед Маккалеб в сентябре рассказал SpaceNews, что цель космической станции - служить в качестве исследовательской станции и механической мастерской.

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