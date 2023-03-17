Компания-владелец PornHub пошла по рукам

MindGeek - достаточно проблемная компания. Ей принадлежат одни из самых посещаемых сайтов в Интернете, но она также постоянно подвергается критике за присутствие на них незаконного контента, с которым компания всячески борется.

В пресс-релизе ECP говорится, что компания намерена сосредоточиться на "инвестировании в MindGeek как интернет-лидера в борьбе с незаконным онлайн-контентом", включая "ведущую роль в борьбе с незаконным контентом во всем интернете".

Напомним, что в 2020 году Visa и Mastercard прекратили обслуживание Pornhub, что побудило MindGeek удалить большинство видео с платформы и создать обязательную систему проверки возраста актеров. В те времена Интернет просто “взорвался”, потому что контента на сайте в момент стало в разы меньше.