Компанию Acer атаковали хакеры и требуют выкуп

На днях хакеры объявили на своём сайте, что они взломали Acer. В качестве доказательства они поделились изображениями якобы украденных файлов. В руках у злоумышленников, судя по всему, оказались финансовые таблицы и другие документы.

В Acer сообщили лишь, что они «заявили о недавних ненормальных ситуациях» в соответствующие правоохранительные органы. Также в компании отметили, что постоянно совершенствуют инфраструктуру кибербезопасности.

Что любопытно, вымогатели предложили Acer скидку 20% при скорой оплате. После получения денег хакеры обещают предоставить дешифратор, отчёт об уязвимости и удаление украденных файлов.