Наука и технологии
Сегодня в 14:42
Компанию Acer атаковали хакеры и требуют выкуп
Сумма выкупа огромная
Производителя компьютерной техники и электроники Acer атаковали хакеры с помощью программы-вымогателя REvil. Они требуют один из самых крупных выкупов в истории — $50 млн.
На днях хакеры объявили на своём сайте, что они взломали Acer. В качестве доказательства они поделились изображениями якобы украденных файлов. В руках у злоумышленников, судя по всему, оказались финансовые таблицы и другие документы.
В Acer сообщили лишь, что они «заявили о недавних ненормальных ситуациях» в соответствующие правоохранительные органы. Также в компании отметили, что постоянно совершенствуют инфраструктуру кибербезопасности.
Что любопытно, вымогатели предложили Acer скидку 20% при скорой оплате. После получения денег хакеры обещают предоставить дешифратор, отчёт об уязвимости и удаление украденных файлов.