Компанию автоматических обзвонщиков оштрафуют на рекордные $300 млн

Это будет самый крупный штраф FCC за всю историю, он направлен против фирмы, управляемой Рой Коксом-младшим и Майклом Аароном Джонсом через компанию Sumco Panama и не только. За три месяца их компания сделала более 5 млрд звонков, что "достаточно, чтобы позвонить каждому жителю США 15 раз", - говорится в сообщении регулятора.

FCC предложила крупнейший в своей истории штраф, поскольку посчитала, что автоматические обзвонщики совершают "вопиющие нарушения" недавно принятых законов.

Люди ранее описывали их звонки как "непрекращающиеся" и "надоедливые", при этом обзвонщики использовали грязные методы, например, звонили медицинским работникам с поддельных номеров больниц. Фирма также нарушала многочисленные правила FCC, например, не идентифицировала звонящего в начале сообщения.