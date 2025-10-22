Компанию главы Amazon назвали потенциальным создателем лунного модуля вместо SpaceX

Ранее NASA выбрало для этой цели корабль Starship от SpaceX, однако его разработка идёт медленнее, чем планировалось. Даффи добавил, что агенство хочет дать шанс и другим компаниям, включая Blue Origin.

Компания Джеффа Безоса, основателя Amazon, уже разрабатывает свой лунный модуль Blue Moon, состоящий из двух версий: Mark 1 для доставки грузов и Mark 2 для высадки четырёх астронавтов. Blue Moon может в теории автоматически садиться с высокой точностью, перевозить оборудование и даже высвобождать небольшие спутники на лунной орбите.

Для доставки топлива на орбиту Луны Blue Origin планирует использовать транспортный модуль Cislunar Transporter, созданный совместно с Lockheed Martin. Всё это будет запускаться на новой тяжёлой ракете New Glenn.

Пока NASA назначило Blue Moon Mark 2 для миссии Artemis V, запланированной на 2030 год. Но после заявлений Даффи, у Blue Origin может появиться шанс поучаствовать и в более ранней миссии — если SpaceX не успеет подготовить Starship вовремя.