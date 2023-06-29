Наука и технологии
15:45, 29 июня 2023
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Компанию по утилизации медицинских отходов хотели заставить тайком вывезти торс человека

Она не может работать с человеческими останками

Компания по утилизации медицинских отходов подала иск против Sanford Health, местной для города Фарго в США системы здравоохранения. Monarch Waste Technologies (MWT) обвиняет сотрудников Sanford в «вопиющем поведении», включая попытку тайно доставить разлагающийся человеческий торс на предприятие MWT в пластиковом контейнере.

Компанию по утилизации медицинских отходов хотели заставить тайком вывезти торс человека

Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1

Компания по утилизации не имеет права работать с человеческими останками. В иске также утверждается, что сотрудники Sanford неоднократно неправильно обращались с медицинскими отходами, неправильно их маркировали, не сортировали их должным образом и использовали неподходящие контейнеры, которые могли протечь.

Иск последовал за бурными отношениями между двумя компаниями, которые подписали 10-летние контракты на переработку и утилизацию отходов. Собственный мусоросжигательный завод компании Sanford по переработке медицинских отходов ранее уже сталкивался с жалобами и был закрыт за несоблюдение норм выбросов. Ситуация обострилась, когда сотрудник Sanford якобы проник на предприятие MWT, подделал контейнеры для отходов и устроил фотосессию, чтобы показать несоответствие требованиям.

Позже MWT обнаружила спрятанный в контейнере торс и незамедлительно отказалась от него, сообщив об инциденте в регулирующие органы.

Sanford Health отрицает все обвинения и планирует подать встречные иски.

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