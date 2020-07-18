Компоненты смартфонов научились создавать при комнатной температуре

Новую технологию разработали физики Воронежского государственного университета (ВГУ). Вышеуказанные кристаллы используются не только в смартфонах, но и в ноутбуках, компьютерах и другой электронной технике. В сущности, карбид кремния — основа современной надёжной электроники. Цель технологии — ускорить и удешевить создание 2D кристаллов. Новый метод позволяет пропустить классические этапы получения карбида кремния, которые занимают несколько дней: это и подготовка материалов, и нагрев, и разделение пластин, и их обработка.

Новая технология использует нано-реактор, в котором растворены наночастицы. «За счёт увеличения давления и вихревых потоков… на атомарном уровне появляется зародыш, который вырастает в кристалл, и при этом температура может быть комнатной», — пояснил учёный.