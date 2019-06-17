Компьютер дописал шедевр умершего 115 лет назад музыканта

Программу-композитора создал стартап AIVA Technologies из Люксембурга. Разработчики должны были написать алгоритм, способный закончить фрагмент композиции Дворжака в ми миноре. Программе потребовалось 72 часа для того, чтобы выполнить задачу. Это время включало в себя переобучение алгоритма на основе 30 000 записей, созданных из 115 произведений Дворжака, включая его 9-ю симфонию. Так разработчики получили новый музыкальный стиль для программы. А затем она сгенерировала сотни разных вариантов композиции, один из которых затем выбрали вручную.

Конечно, искусственный интеллект пока не может заменить человека в творчестве. И вряд ли когда-то сумеет. Но, по мнению авторов проекта, в будущем такие программы могут стать очень полезны.