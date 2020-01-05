Компьютер на базе ДНК продемонстрировал свои возможности

До сих пор биокомпьютерам не удавалось провести сложные математические операции, подобные вычислению квадратного корня. Теперь же десятибитная программируемая логическая схема на основе 32 цепей ДНК смогла выполнить данную задачу.

Чтобы понять, как функционирует ДНК-компьютер, нужно вспомнить, что вычисление — это процесс, при котором данные вводятся в систему, обрабатываются в ней и выводятся в виде результата. В биокомпьютерах для ввода и вывода данных служит изменение концентрации молекул в пробирке.

Кроме того, надо знать, что каждая цепь ДНК достраивает себе парную по принципу комплементарности (соответствия звеньев друг другу). Учёные закодировали в десяти звеньях ДНК число от 1 до 900, а затем прикрепили к ним флуоресцентные метки. Далее исследователи проконтролировали достраивание новой цепи так, чтобы цвет флуоресценции соответствовал определённому квадратному корню.