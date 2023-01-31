Компьютер начал генерировать оскорбительные речи голосом знаменитостей

Например, копируют голос актрисы Эммы Уотсон. В одном примере он зачитывает отрывок из «Майн кампф». Журналисты The Verge сгенерировали голос президента Джо Байдена, который объявлял о вторжении в Россию.

В Twitter стартап Eleven Labs уже признал, что его инструментом злоупотребляют. Журналисты опасаются, что это позволит распространять дезинформацию.