Компьютер начал генерировать оскорбительные речи голосом знаменитостей

18:06, 31 января 2023
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Компьютер начал генерировать оскорбительные речи голосом знаменитостейНапример, можно создать копию голоса Байдена, объявляющего войну
Пользователи 4chan начали массово использовать систему синтеза голоса ElevenLabs, чтобы копировать голоса знаменитостей для зачитывания текстов оскорбительного характера.
Фото: Pixabay
Например, копируют голос актрисы Эммы Уотсон. В одном примере он зачитывает отрывок из «Майн кампф». Журналисты The Verge сгенерировали голос президента Джо Байдена, который объявлял о вторжении в Россию.
В Twitter стартап Eleven Labs уже признал, что его инструментом злоупотребляют. Журналисты опасаются, что это позволит распространять дезинформацию.