Компьютер нарисовал «человеческие» версии персонажей советских мультфильмов

Наука и технологии
Сегодня в 18:20
Компьютер нарисовал «человеческие» версии персонажей советских мультфильмовРазработчик больше всего восхищён Карлсоном
Автор Telegram-канала Denis Sexy IT с помощью нейросети попробовал «оживить» персонажей советских мультфильмов, нарисованных художником из Томска.
Художник Евгений Швенк перерисовывает советских персонажей в реалистичном стиле. Свои работы он публикует в этом Instagram-аккаунте.
Автор Denis Sexy IT наткнулся на аккаунт художника и решил применить нейронные сети для «оживления» портретов. Специалист также использовал Photoshop. Подробностей о работе он, к сожалению, не рассказал. Мы можем только посмотреть на результат работы нейросетей:
По мнению автора Denis Sexy IT, лучше всего получился Карлсон.
Недавно СМИ рассказали, как нейросети восстановили картину Рембрандта «Ночной дозор». Это полотно обрезали в 1642 году. Теперь картина снова демонстрируется в первоначальном размере.
Для оформления использованы фото Denis Sexy IT