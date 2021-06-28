Компьютер нарисовал «человеческие» версии персонажей советских мультфильмов

Художник Евгений Швенк перерисовывает советских персонажей в реалистичном стиле. Свои работы он публикует в этом Instagram-аккаунте.

Автор Denis Sexy IT наткнулся на аккаунт художника и решил применить нейронные сети для «оживления» портретов. Специалист также использовал Photoshop. Подробностей о работе он, к сожалению, не рассказал. Мы можем только посмотреть на результат работы нейросетей: