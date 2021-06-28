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Компьютер нарисовал «человеческие» версии персонажей советских мультфильмов

Разработчик больше всего восхищён Карлсоном
Автор Telegram-канала Denis Sexy IT с помощью нейросети попробовал «оживить» персонажей советских мультфильмов, нарисованных художником из Томска.
Компьютер нарисовал «человеческие» версии персонажей советских мультфильмов

Художник Евгений Швенк перерисовывает советских персонажей в реалистичном стиле. Свои работы он публикует в этом Instagram-аккаунте.

Автор Denis Sexy IT наткнулся на аккаунт художника и решил применить нейронные сети для «оживления» портретов. Специалист также использовал Photoshop. Подробностей о работе он, к сожалению, не рассказал. Мы можем только посмотреть на результат работы нейросетей:

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Denis Sexy IT

По мнению автора Denis Sexy IT, лучше всего получился Карлсон.

Недавно СМИ рассказали, как нейросети восстановили картину Рембрандта «Ночной дозор». Это полотно обрезали в 1642 году. Теперь картина снова демонстрируется в первоначальном размере.

Для оформления использованы фото Denis Sexy IT