Компьютер насчитал в пустынях Сахара и Сахель 1,8 млрд деревьев

Авторы исследования признают, что сами были удивлены такому количеству. Все эти деревья просто приспособились к жизни в засушливых местах. По словам учёных, в пустынях есть обширные территории вообще без деревьев, но встречаются и довольно «зелёные» районы. Растения можно встретить даже между песчаными дюнами.

Уникальность работы в том, что учёные наконец смогли подсчитать именно те деревья, что по одному «разбросаны» по пустыне. «Увидеть» их помогли спутниковые снимки высокого разрешения. Также специально для задачи учёные заранее обучили компьютер распознавать деревья.