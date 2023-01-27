Компьютер нашёл лекарства, которые могут помочь бросить курить

Исследователи выявили более 400 генов, связанных с курением. Затем им нужно было определить роль, которую играет каждый ген, и, используя эту информацию, выяснить, какие лекарства могут здесь использоваться.

В результате, с помощью машинного обучения, учёные определили как минимум восемь препаратов, которые потенциально могут быть использованы для отказа от курения. Например, декстрометорфан, который обычно используется для лечения кашля, вызванного простудой и гриппом, и галантамин, который используется для лечения болезни Альцгеймера. Теперь учёным предстоит изучить результаты лучше.