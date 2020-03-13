Наука и технологии
Сегодня 16:55
Компьютер научат автоматически переводить древнейшие тексты
На глиняных табличках
Учёные из Чикагского университета научат компьютер автоматически переводить древнейшие тексты. Они разрабатывают систему на основе алгоритмов машинного обучения.
Данная система под названием DeepScribe сможет расшифровывать смысл надписей на древних глиняных табличках. В основном её авторы сосредоточились на анализе клинописи, которую использовали люди Первой Персидской Империи (примерно 550-330 годы до н.э.).
Учёные применяют для обучения системы более 6000 размеченных изображений из архива Персеполя, а также специальный словарь и базу данных из 100 000 символов. В итоге программа сможет расшифровать надписи, которые ни разу до этого не изучались. Она уже сумела перевести некоторые тексты с точностью до 80%.
Исследователи считают, что DeepScribe может серьёзно повлиять на науку. Нужно лишь обучить систему работе с другими древними языками.