Компьютер научат автоматически переводить древнейшие тексты

Данная система под названием DeepScribe сможет расшифровывать смысл надписей на древних глиняных табличках. В основном её авторы сосредоточились на анализе клинописи, которую использовали люди Первой Персидской Империи (примерно 550-330 годы до н.э.).

Учёные применяют для обучения системы более 6000 размеченных изображений из архива Персеполя, а также специальный словарь и базу данных из 100 000 символов. В итоге программа сможет расшифровать надписи, которые ни разу до этого не изучались. Она уже сумела перевести некоторые тексты с точностью до 80%.

Исследователи считают, что DeepScribe может серьёзно повлиять на науку. Нужно лишь обучить систему работе с другими древними языками.