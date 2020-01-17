Наука и технологии
Сегодня 19:14
Компьютер научили автоматически предотвращать коррупцию
И другие виды мошенничества
Пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev внедрила систему искусственного интеллекта, которая позволяет определить незаконные платежи ещё до их завершения. Таким образом компания борется с коррупцией среди менеджеров и партнёров.
Программу назвали BrewRight. Представители Anheuser-Busch InBev сообщают, что она уже сэкономила компании тысячи долларов, ведь руководству не приходится тратить деньги на расследование и предотвращение мошенничества.
Алгоритм также позволяет сразу определять ненадёжных поставщиков. Он использует данные санкционных списков, индекса восприятия коррупции и информацию из систем корпоративного планирования — кредиторскую задолженность, отчёты о расходах и др. На основе этого программа сортирует транзакции и поставщиков по степени риска.
Сообщается, что алгоритм помогает предотвратить отмывание денег и нарушение антимонопольного законодательства, находить двойные платежи и контролировать честность розыгрышей.