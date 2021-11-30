Компьютер научили читать рэп в стиле Оксимирона

Проект, конечно, назвали «Нейромирон». Кратко о нём рассказывает издание «Код Дурова» со ссылкой на разработчиков Myna Labs.

Автор рассказал, что разработчикам пришлось скачать все треки Оксимирона и убрать из них биты. После этого они сопоставили тексты и треки посекундно. Это позволило обучить нейросеть генерировать треки. Есть один нюанс: финальный текст всё равно написал человек. Сгенерированные компьютером тексты получались «малоосмысленными». В частности, пока сложно обучить нейросеть делать двойные рифмы со смыслом.

Отмечается, что Myna Labs не будет выкладывать модель в открытый доступ. Пока их проект закрытый. Разработчики предупредили, что звук местами может казаться хриплым и неестественным. Они поделились образцом с «Кодом Дурова». Можно послушать по этой ссылке.