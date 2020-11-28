Наука и технологии
Сегодня 16:32
Компьютер научили делать видео с языком жестов на основе речи
Получается реалистично
Специалисты из Университета Суррея создали компьютерный алгоритм, который может генерировать фотореалистичное видео с языком жестов на основе речи. Это поможет облегчить коммуникацию с людьми с ограниченными возможностями и устранить необходимость в специально обученных переводчиках.
Сообщается, что исследователи использовали нейросеть, которая конвертирует разговорный язык в язык жестов. Систему назвали SignGAN. Она способна создавать на основе данных по жестам 3D-модели человеческих рук, которые их воспроизводят на видео.
Разработчики обучили алгоритм на видеороликах с настоящими переводчиками с языка жестов. Благодаря этому они добились реалистичности.
Недавно разработчики Google создали систему, способную распознавать язык жестов в видеозвонках. Она может отличить случайные движения рук от осознанных жестов.