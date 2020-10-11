Наука и технологии
Сегодня 16:47
Компьютер научили менять скорость только одного объекта в видео
Выглядит естественно
Команда специалистов из Google и Оксфордского университета создала нейросеть, способную менять скорость только одного объекта в видеоролике. Она может различать людей и предметы на видеозаписи.
Алгоритм может замедлять или ускорять движения объектов независимо друг от друга. При этом они продолжают плавно взаимодействовать. Чтобы добиться этого, специалисты разделили каждый кадр на видео на отдельные слои и научила алгоритмы машинного обучения распознавать людей или объекты на них.
В приведённом примере показано, как нейросеть синхронизирует прыжки отдельных мальчиков в ролике:
Отмечается, что технологию можно будет использовать для того, чтобы акцентировать внимание на определённых движениях, событиях или наоборот снимать с них фокус в видеороликах.