Компьютер научили менять скорость только одного объекта в видео

Алгоритм может замедлять или ускорять движения объектов независимо друг от друга. При этом они продолжают плавно взаимодействовать. Чтобы добиться этого, специалисты разделили каждый кадр на видео на отдельные слои и научила алгоритмы машинного обучения распознавать людей или объекты на них.

В приведённом примере показано, как нейросеть синхронизирует прыжки отдельных мальчиков в ролике: