Компьютер научили находить потомков жертв Холокоста по фотографии

Разработчик лично заинтересован в этом проекте: трое из его бабушек и дедушек из Польши пережили Холокост, и он хочет помочь бабушке найти фотографии членов её семьи, убитых нацистами.

Чтобы найти предка, нужно загрузить фотографию лица на сайт N2N. Вам выдадут снимки наиболее похожих людей.

Патт продолжает работать с архивами, чтобы получить доступ к ещё 700 тысячам изображений, сделанных до и во времена Холокоста. Программу уже использовали для идентификации лиц для Мемориального музея Холокоста в США (USHMM).