Компьютер научили находить потомков жертв Холокоста по фотографии

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Компьютер научили находить потомков жертв Холокоста по фотографииНужно лишь загрузить свой снимок
Инженер из Google Дэниел Патт (Daniel Patt) разработал платформу распознавания лиц From Numbers to Names (N2N). Она позволяет по фотографиям времён Второй мировой войны находить потомков жертв Холокоста.
Разработчик лично заинтересован в этом проекте: трое из его бабушек и дедушек из Польши пережили Холокост, и он хочет помочь бабушке найти фотографии членов её семьи, убитых нацистами.
Чтобы найти предка, нужно загрузить фотографию лица на сайт N2N. Вам выдадут снимки наиболее похожих людей.
Патт продолжает работать с архивами, чтобы получить доступ к ещё 700 тысячам изображений, сделанных до и во времена Холокоста. Программу уже использовали для идентификации лиц для Мемориального музея Холокоста в США (USHMM).