Компьютер научили описывать картинки для незрячих людей

Утверждается, что система делает описания с человеческой точностью. В основе её лежит алгоритм, который генерирует субтитры и подписи для веб-страниц и документов.

Это уже вторая версия системы. Первую Microsoft применяла в приложении для слабовидящих Seeing AI. Новинка повысит точность приложения. Система сможет и идентифицировать объекты, и даже находить между ними связи. Благодаря этому алгоритм способен написать, например: «человек сидит на стуле и играет на гитаре» вместо «человек, стул, гитара».

Систему встроят в Word, Outlook и PowerPoint. Там она будет использоваться для автоматической подписи изображений, если они есть.