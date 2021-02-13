Компьютер научили определять эмоции пользователя

Сначала система пускает в сторону человека радиоволны и таким образом считывает изменения в сердцебиении. Этот показатель может быть ключом к распознаванию эмоций, пишет The Futurism. Сообщается, что алгоритм способен распознавать страх, отвращение, радость и расслабленность с точностью до 71%. Нейросеть обучили на данных об изменении сердцебиения.

Разработкой уже заинтересовались с точки зрения безопасности и этики. Как рассказали авторы статьи, чтобы оценить последствия для национальной безопасности, необходимо провести больше исследований.