Компьютер научили определять имя по лицу человека

Эта технология базируется на исследовании Еврейского университета в Иерусалиме. Учёные предположили, что имя человека может каким-то образом влиять на его внешность. Этот феномен назвали эффектом Дориана Грея. Участники исследования смогли угадать имена по лицу в 28,21% случаев. Этот показатель был больше, чем ожидали учёные. Компьютер же тогда натренировали на датасете из 100 тысяч фотографий лиц. Системе затем давали снимок и два разных имени — она смогла выбрать верное в 59% случаев. Выше чем ожидаемые 50% при случайном угадывании. Учёные пришли к выводу, что имя может заставлять человека подстраивать свою внешность под стереотипы, связанные с именем.

Нейросеть Mitre Corp. смогла угадывать имена по лицам с куда более высокой точностью — до 72%-80,5%.