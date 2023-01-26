Наука и технологии
13:19, 26 января 2023
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Компьютер научили определять возраст комаров

Это важно знать для защиты от них

Систему искусственного интеллекта (ИИ) обучили предсказывать возраст комаров.

Компьютер научили определять возраст комаров

Фото: Made by Midjourney

Определение возраста комара необходимо для того, чтобы оценить его способность переносить малярийного плазмодия. Старые насекомые чаще бывают заражёнными, при этом молодые активнее кусают людей. Вручную определять возраст непросто.

Для обучения системы ИИ комаров Anopheles arabiensis разделили на две группы: молодые и старые. Обученная на данных спектроскопии модель смогла определять возраст насекомых с точностью около 98%.

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