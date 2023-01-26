Компьютер научили определять возраст комаров

Определение возраста комара необходимо для того, чтобы оценить его способность переносить малярийного плазмодия. Старые насекомые чаще бывают заражёнными, при этом молодые активнее кусают людей. Вручную определять возраст непросто.

Для обучения системы ИИ комаров Anopheles arabiensis разделили на две группы: молодые и старые. Обученная на данных спектроскопии модель смогла определять возраст насекомых с точностью около 98%.