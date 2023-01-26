Компьютер научили определять возраст комаров

13:19, 26 января 2023
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Компьютер научили определять возраст комаровЭто важно знать для защиты от них
Систему искусственного интеллекта (ИИ) обучили предсказывать возраст комаров.
Фото: Made by Midjourney
Определение возраста комара необходимо для того, чтобы оценить его способность переносить малярийного плазмодия. Старые насекомые чаще бывают заражёнными, при этом молодые активнее кусают людей. Вручную определять возраст непросто.
Для обучения системы ИИ комаров Anopheles arabiensis разделили на две группы: молодые и старые. Обученная на данных спектроскопии модель смогла определять возраст насекомых с точностью около 98%.
Источник:Naked Science
Автор:Ксения МурашеваТеги: