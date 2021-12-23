Компьютер научили отбраковывать кандидатов на работу по их речи

Наука и технологии
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Компьютер научили отбраковывать кандидатов на работу по их речиЭто упростит работу HR
В России разработали сервис, который позволит оценивать качество речи соискателей при приёме на работу. Это позволит отбирать сотрудников, например, для сферы продаж.
Сервис работает на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ). Для его работы нужны аудиозаписи речи. Сервис способен оценивать беглость речи, сложность словосочетаний, связность, отсутствие слов-паразитов и эмоциональность. Авторы проекта считают, что эти характеристики важны для общей оценки навыков общения.
По их словам, сервис будет полезен и специалистам по подбору кадров, и обычным пользователям. Последние смогут развивать свои навыки общения. А работодатели смогут быстрее отсеивать неподходящих людей.
Сервис может появиться на рынке уже в начале 2022 года.
Недавно учёные выяснили, что виртуальные персонажи помогают игрокам развивать необходимые в работе навыки.
Источник: Год науки