Компьютер научили подбирать идеальную пару для брака

Программа построена на алгоритме, который изучает ответы пользователей, отражающие их мировоззрение. Алгоритм студенты назвали Marriage Pact. Его они решили создать ешё осенью 2017 года в качестве учебного проекта. Общие ценности были выбраны потому, что меняются они реже, чем интересы. Физическую же привлекательность студенты назвали и вовсе неважным параметром.

Чтобы набрать данные для алгоритма, студенты предлагали другим поучаствовать в проекте, но преподносили его как программу, которая найдёт «запасной вариант». В итоге, в исследовании поучаствовали 7600 человек. Они заполняли анкету, а алгоритм сравнивал ответы и подбирал каждому «идеальную» пару. Участники проекта, получив рекомендацию, начинали искать себе партнёра. И находив, иногда были неприятно удивлены, наткнувшись на «бывших». Но зато студенты поняли, их алгоритм работает. В будущем они не исключают, что их учебный проект вырастет до полноценной компании.