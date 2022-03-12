Компьютер научили предсказывать, разойдётся ли семейная пара

Исследователи использовали разновидность ансамбля решающих деревьев — Random Survival Forests. Для него собрали данные о 2038 супружеских или сожительствующих парах. Оказалось, что удовлетворённость жизнью как мужчин, так и женщин, а также то, сколько женщина работает по дому, были наиболее важными предикторами распада союза. Некоторые другие переменные (например, продолжительность рабочего дня женщины) также продемонстрировали прогностическую силу.

Учёные считают, что их модель может с довольно высокой точностью предсказывать то, разойдутся мужчина с женщиной или их союз окажется крепким.