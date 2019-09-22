Компьютер научили предсказывать землетрясения

Сначала учёные протестировали алгоритм в лабораторных условиях, затем проверили его на настоящих землетрясениях в северо-западной части Тихого океана. Авторы исследования утверждают, что алгоритм способен предсказать начало толчков в течение нескольких дней.

Для машинного обучения используются данные о других землетрясениях и различных процессах. В итоге алгоритм находит закономерности, которые могут сигнализировать о приближении катастрофы.

«Я думаю, что это первое событие, о котором можно сказать, что мы действительно достигаем прогресса в предсказании землетрясений», — прокомментировал один из сейсмологов.

Работа учёных пока опубликована на портале препринтов arxiv.org.