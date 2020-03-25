Компьютер научили предупреждать пользователей о фальшивых новостях

Систему разработали учёные из Университета Нотр-Дам. Их целью было создать инструмент для борьбы с растущим числом кампаний в соцсетях по разжиганию межнациональных конфликтов. Кроме того, исследователи хотели, чтобы система могла препятствовать распространению дезинформации, способной повлиять на проведение выборов.

Искусственный интеллект идентифицирует изображения с помощью технологий компьютерного зрения. Систему сейчас тестируют на поиске мемов про действующих политиков и кандидатов в президенты США.

Сообщается, что программу обучили на двух миллионах постах в соцсетях, которые появлялись во время выборов в Индонезии 2019 года.