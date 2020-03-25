Наука и технологии
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Компьютер научили предупреждать пользователей о фальшивых новостях
В основном, про политику
Компьютер научили предупреждать пользователей о фальшивых новостях. Система на основе искусственного интеллекта способна искать так называемые фейкньюс и даже картинки, которые могут манипулировать мнением пользователя.
Систему разработали учёные из Университета Нотр-Дам. Их целью было создать инструмент для борьбы с растущим числом кампаний в соцсетях по разжиганию межнациональных конфликтов. Кроме того, исследователи хотели, чтобы система могла препятствовать распространению дезинформации, способной повлиять на проведение выборов.
Искусственный интеллект идентифицирует изображения с помощью технологий компьютерного зрения. Систему сейчас тестируют на поиске мемов про действующих политиков и кандидатов в президенты США.
Сообщается, что программу обучили на двух миллионах постах в соцсетях, которые появлялись во время выборов в Индонезии 2019 года.