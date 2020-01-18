Наука и технологии
Сегодня 19:17
Компьютер научили распознавать людей по танцам
Зачем? Просто так
Учёные из Финляндии обнаружили, что движения человека во время свободного танца можно использовать для автоматического определения личности танцующего с точностью более 90%. Распознаванием смог заняться специальный алгоритм.
Исследователи сначала хотели выяснить, можно ли по движениям в танце автоматически определить музыку, под которую он исполняется. Для этого они попросили 73 добровольцев потанцевать под 16 композиций восьми разных жанров. Движения регистрировались с помощью системы захвата движений.
Затем учёные классифицировали полученные данные по двум признакам: жанру и тому, кто его танцует. Жанр алгоритм определял с трудом, а вот танцора — с высокой точностью. Наиболее значимыми признаками оказались движения головы, плеч и коленей.