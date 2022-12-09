Компьютер научили распознавать людей по ушам

Ухо — одна из немногих частей тела, которая остаётся относительно неизменной с течением времени. Система распознавания ушей, разработанная учёные, проводит аутентификацию с точностью до 97,25%.

Новое программное обеспечение аналогично тому, что используется при распознавании лиц. То есть сначала вы показываете смартфону своё ухо, он его запоминает, а затем каждый раз при разблокировке делаете это снова.

Такие системы могут быть полезны, например, во время пандемии: чтобы разблокировать смартфон, не нужно снимать маску.