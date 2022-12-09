Компьютер научили распознавать людей по ушам

Компьютер научили распознавать людей по ушамПригодится во время пандемии
Исследователи Университета Джорджии предложили использовать для аутентификации уши человека. Иными словами, компьютерная система должна сканировать уши и распознавать пользователя по ним, чтобы решить — впускать его или нет.
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Ухо — одна из немногих частей тела, которая остаётся относительно неизменной с течением времени. Система распознавания ушей, разработанная учёные, проводит аутентификацию с точностью до 97,25%.
Новое программное обеспечение аналогично тому, что используется при распознавании лиц. То есть сначала вы показываете смартфону своё ухо, он его запоминает, а затем каждый раз при разблокировке делаете это снова.
Такие системы могут быть полезны, например, во время пандемии: чтобы разблокировать смартфон, не нужно снимать маску.