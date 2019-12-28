Наука и технологии
Сегодня 18:35
Компьютер научили распознавать улыбку как знак одобрения
Это ускоряет обучение алгоритмов
Исследователи из Microsoft обучили алгоритмы реагировать на улыбку. Теперь искусственный интеллект интерпретирует это как знак, что он всё делает верно.
Программа использует данные от системы компьютерного зрения, чтобы распознать улыбку разработчика. Её алгоритм воспринимает как хороший знак, свидетельствующий о том, что данные интерпретированы верно.
Это часть системы обучения, направленной на подкрепление знаний. Как правило, такое обучение идёт в связке с системой вознаграждений. Но проблема в том, что часто эти вознаграждения имеют узкую сферу охвата и некоторые алгоритмы могут неправильно их понять.
Эксперименты уже показали, что новый метод с улыбками ускоряет обучение и повышает его качество. Например новая модель от Microsoft ускорилась на 46% и совершала ошибки на 29% реже.