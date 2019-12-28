Компьютер научили распознавать улыбку как знак одобрения

Программа использует данные от системы компьютерного зрения, чтобы распознать улыбку разработчика. Её алгоритм воспринимает как хороший знак, свидетельствующий о том, что данные интерпретированы верно.

Это часть системы обучения, направленной на подкрепление знаний. Как правило, такое обучение идёт в связке с системой вознаграждений. Но проблема в том, что часто эти вознаграждения имеют узкую сферу охвата и некоторые алгоритмы могут неправильно их понять.

Эксперименты уже показали, что новый метод с улыбками ускоряет обучение и повышает его качество. Например новая модель от Microsoft ускорилась на 46% и совершала ошибки на 29% реже.