Компьютер научили рисовать с нуля фотореалистичные пейзажи

В программе используется инструмент GauGAN2. Обновление NVIDIA Canvas создаёт изображения с повышенным качеством и в четыре раза более высоким разрешением, а также добавляет пять новых материалов для рисования. Компания обещает, что на изображениях теперь меньше артефактов, выше чёткость и фотореализм.