Компьютер научили рисовать с нуля фотореалистичные пейзажи

Наука и технологии
Сегодня в 15:36
1 мин.
Компьютер научили рисовать с нуля фотореалистичные пейзажиВышло обновление для NVIDIA Canvas
NVIDIA выпустила обновление для обновление для программы NVIDIA Canvas, которая создаёт фотореалистичные пейзажи на основе схематичных рисунков. Теперь там стало выше разрешение и добавились новые опции.
В программе используется инструмент GauGAN2. Обновление NVIDIA Canvas создаёт изображения с повышенным качеством и в четыре раза более высоким разрешением, а также добавляет пять новых материалов для рисования. Компания обещает, что на изображениях теперь меньше артефактов, выше чёткость и фотореализм.
Среди новых пяти материалов: солома, цветы, глина, грязь и кусты. Их можно дополнительно настроить с помощью девяти предустановленных стилей, которые изменяют внешний вид картины.
Чтобы опробовать программу, надо скачать её бета-версию с сайта NVIDIA. Потребуется Windows 10, а также видеокарты RTX от NVIDIA.
Источник: NVIDIA