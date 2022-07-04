Компьютер научили «слушать» мочеиспускание и определять по нему наличие болезней

Инструмент назвали Audioflow. Отмечается, что он работает почти так же хорошо, как специализированная машина, используемая в клиниках. Учёные надеются, что программа станет простым способом следить за своим здоровьем дома.

Исследователи набрали 534 участника мужского пола, чтобы собрать данные для обучения. Участники использовали обычный аппарат для урофлоуметрии (измеряет скорость мочеиспускания) в звукоизолированной комнате и записывали звуки с помощью смартфона. Алгоритм в итоге научился оценивать скорость потока, объём и время. Он выдаёт вероятность того, что у пациента могут быть проблемы с мочевым пузырём.

Инструмент выдавал те же результаты, что и обычный аппарат для урофлоуметрии более чем в 80% случаев.