Компьютер научили создавать из кривых набросков фотографические рисунки

Алгоритм состоит из двух частей: одна дорисовывает набросок, а вторая уже превращает картинку в фотографию. Ну или, по крайней мере, в то, что похоже на фотографию.

Интерфейс самого приложения поделён на два окна: в первом пользователь рисует набросок, а во втором сразу же видит созданное нейросетями изображение. Надо, правда, уточнить, что программа может работать только с предустановленными шаблонами. То есть перед началом создания рисунка пользователю нужно выбрать класс объекта.

Для обучения нейросетей разработчики создали собственный набор фотографий и набросков объектов 10 типов.