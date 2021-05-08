Компьютер научили создавать расписание поездов за 5 секунд

Сейчас для составления расписания используют специальные программы, которые учитывают лишь расположение линий, светофоров и маршрут. Из-за того, что не учитываются другие факторы расписания получаются неточными.

Разработанная система с нейросетью способна учитывать правила изменения скорости поезда, особенности движения составов (например, ускорение и замедление, начало или окончание движения), зависимость скоростных характеристик от физических параметров поезда и др.

Нейросеть уже помогла разработать расписание для однопутного диспетчерского участка Монгольской (Улан-Баторской) железной дороги протяжённостью 125 километров.

Единственный минус системы — она не сможет предсказать аварии или плановые работы. Но если внести эти данные в модель, то движение составов скорректируется за те же 5 секунд.